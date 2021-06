Uomini e Donne, lo sfogo di Sabrina Ghio: “Con la paura nelle vene e le dita incrociate sperando che vada tutto bene”

Nota per la sua partecipazione a Uomini e Donne e Amici, Sabrina Ghio ha deciso di rompere il silenzio riguardo le sue condizioni di salute. Nelle ultime ore l’ex tronista si è infatti lasciata andare ad un duro sfogo, annunciando di essere in ospedale per sottoporsi ad un’operazione.

LO SFOGO SUI SOCIAL – Dopo alcuni spiacevoli commenti sotto le sue foto su Instagram, l’ex ballerina ha voluto raccontare ai follower quello che le sta accadendo. A chi l’ha accusata di non aver alcun problema o pensiero che la preoccupa, Sabrina ha risposto con la rivelazione sulle sue condizioni di salute.

Preferendo non scendere nei dettagli, Sabrina ha ammesso di non star attraversando un bel periodo. Il tutto iniziato dopo aver saputo l’esito di alcuni esami a cui si era sottoposta, da lì la donna si è ritrovata a dover affrontare ciò che le stava accadendo:

“Da quella sera sono stati giorni duri, giorni a capire, a programmare… Giorni in cui ho continuato ad essere comunque mamma, fidanzata, figlia, amica, giorni in cui ho continuato a lavorare e soprattutto giorni in cui ho cercato di non pensare!”.

Continuando con il suo sfogo, la Ghio ha rivelato di trovarsi in una camera d’ospedale. L’ex volto di Uomini e Donne si è infatti dovuta sottoporre ad un intervento che le ha dato non poche preoccupazioni e paure:

“Ora sono in una camera di ospedale aspettando il mio turno per essere operata…Con la paura nelle vene e le dita incrociate sperando che vada tutto bene! Questo per dirvi che dietro ogni profilo Instagram c’è una persona che combatte una battaglia, che magari non ha il coraggio di condividerla con milioni di persone, ma che merita comunque il vostro rispetto! Siate gentili e più buoni”.