Uomini e Donne, lo sfogo di Teresa Cilia alle critiche: “Devo chiedere il permesso a voi?”

Recentemente nel mirino del gossip per la fine del suo matrimonio, Teresa Cilia, ex volto di Uomini e Donne, si è trovata al centro della polemica. L’ex tronista è stata duramente criticata per un piccolo ritocco estetico, trovandosi così costretta a replicare.

“Devo chiedere il permesso a voi?” – Dopo l’annuncio della fine del suo matrimonio con Salvatore Di Carlo, Teresa sta riprendendo in mano le redini della sua vita. La donna, infatti, si mostra serena sui social, decidendo di apportare qualche piccolo cambiamento al suo aspetto.

Come mostrato da uno scatto che la ritrae insieme ad Armando Incarnato, la Cilia si è recata dal chirurgo estetico. Se il Cavaliere non ha ancora svelato il motivo che l’ha spinto a ricorrere alla chirurgia estetica, l’ex tronista ha ammesso di essersi rifatta le labbra. Nulla di male, se non fosse che alcuni utenti di Instagram hanno deciso di criticarla per questa sua decisione.

L’ex protagonista di Uomini e Donne non si è di certo lasciata abbattere dalle offese degli haters, decidendo di rispondere per le rime a tutti i commenti negativi che ha ricevuto nei giorni scorsi:

“Come sempre succede sempre una tragedia per qualsiasi cosa. Ma io dico una persona può fare quello che vuole della sua vita, del suo corpo, cioè può essere libera o deve chiedere il permesso a voi? Io certi commenti non li capisco. Intanto, numero 1 è il filtro che le gonfia tanto, sono ancora fresche ma non è niente di così esagerato, di quello che pensate voi. Detto questo io vivo lo stesso, non mi faccio nessun tipo di problema. Era una cosa che ho voluto fare, non penso di essermi rovinata perché non mi sono stravolta”.

Ha poi aggiunto: “Cerchiamo di moderare il linguaggio. Un conto è esprimere il proprio parere in maniera educata, un conto è offendere. Intanto ci sono i filtri e i filtri le gonfia, seconda cosa sono state fatte adesso, arrivare a dire che c’è stato un cambiamento radicale mi sembra esagerato”.