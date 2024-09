Uomini e Donne, lo sfogo di un ex corteggiatrice: “Criticate per sentirvi migliori”

Stanca dalle continue critiche sul suo ruolo di mamma, ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è lasciata andare ad un lungo sfogo. Si tratta di Federica Benincà che, attraverso una IG Story, ha risposto agli attacchi social di alcuni utenti.

“Criticate per sentirvi migliori” – La Benincà si è fatta conoscere dal pubblico di Mediaset con la sua partecipazione a Uomini e Donne nel 2018, vestendo i panni della corteggiatrice. Nonostante siano trascorsi diversi anni dalla sua avventura televisiva, Federica continua ad essere molto seguita sui social.

È proprio nelle sue storie di Instagram che la donna è sbottata sui social, stanca delle continue critiche che riceve sulla gestione della figlia Arianna, avuta con il calciatore Ettore Gliozzi. La donna, infatti, ha sottolineato come molto spesso le mamme non siano solidali, criticandosi tra di loro.

Mostrandosi stanca dei continui commenti negativi e consigli non richiesti, l’ex volto di UeD ha risposto ad alcune delle critiche che riceve spesso. Ad esempio, Federica ha parlato della dermatite atopica di cui soffre la figlia:

“Ariru soffre di dermatite atopica: ci sono periodi in cui va meglio, periodi dove va bene e periodi ‘brutti’ come questo”.

Sebbene la donna cerchi di gestire al meglio questa situazione, ammette come sia difficile controllare che sua figlia si gratti di notte. È proprio per questo, quindi, che la piccola abbia cicatrici e macchie sulle gambe e non perché sia trascurata.

Infine, Federica ha così concluso: “Anche basta di far sentire le altre meno brave per sentirvi migliori, perché (spoiler) non lo siete. Ciao mitiche!”.