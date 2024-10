Uomini e Donne, lo sfogo di una ex tronista: “Tutti mi danno della raccomandata”

Recentemente intervistata a La Volta Buona,programma condotto da Caterina Balivo, una storica ex protagonista di Uomini e Donne si è lasciata andare ad alcune rivelazioni sulla sua carriera. Si tratta di Flora Canto, ex volto del Trono Classico.

“Tutti mi danno della raccomandata” – Nei giorni scorsi la Canto è stata ospite nel salottino televisivo della Balivo, dove si è raccontata. L’ex tronista di Uomini e Donne si è voluta aprire sulla sua vita professionale, rivelando di essere considerata da molti raccomandata per via della sua lunga relazione con Enrico Brignano, con cui si è sposata alcuni anni fa.

Sebbene Flora abbia fatto carriera sia sul piccolo schermo che in teatro, che in molti credono che la sua notorietà derivi dal fatto che sia la moglie dell’attore. La donna, infatti, ha così rivelato durante l’intervista:

“Tutti mi danno della raccomandata, indistintamente. Ma io so fare tante cose! Ed è proprio per questo che cerco di sdoganare questa cosa. È bello essere la moglie di Enrico da tanti anni… troppi. Sono 13 anni. Allora io dico, per carità, ci sono tante altre ‘mogli di’, ma non è che proprio tutte sanno ballare, cantare, recitare, condurre, passare il Folletto, portare il caffè, dare una botta ai vetri. So fare tante cose: lo possiamo dire ogni tanto o no?

Il miglior modo per rispondere a questa critica, che è un po’ quotidiana, è che devi fare i fatti. Poi quando ti dicono: ‘Ma tu sei così perché stai con Brignano?’. Io dico: ‘Scusate che la moglie di Ronaldo sa palleggiare?’”