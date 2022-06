Uomini e Donne, Lorenzo e Claudia presto genitori. I timori dell’ex tronista: “Ho paura ma sono felice”

Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi si sono conosciuti a Uomini e Donne e non si sono più lasciati. La coppia in queste settimane ha fatto anche un annuncio molto importante: presto saranno genitori. La felicità è tanta ma anche le preoccupazioni non mancano; vediamo cosa ha dichiarato l’ex tronista.

Le sensazioni del futuro papà

Dopo aver comunicato la lieta notizia, Lorenzo ha risposto ad alcune domande di follower curiosi. L’ex tronista ha sottolineato di provare sensazioni particolari e contrastanti tra loro: “È una sensazione strana. Da una parte ho una paura fot***a perché non so come si fa il padre quindi è normale avere paura, dall’altra sono l’uomo più felice del mondo perché non c’è cosa più bella”.

Inoltre, Riccardi ha ammesso che non entrerà in sala parto: “Non penso che assisterò al parto. Sono un fifone, solo guardando i video mi sento male e mi viene da svenire, figuriamoci se entro. Mi ricoverano!”.

Maschio o femmina? Lorenzo non ha dubbi sulla risposta: “Io vorrei un maschio che mi spacca tutta casa!”. Sarà contenta mamma Claudia!

L’annuncio della gravidanza

Ad annunciare la bella notizia ci ha pensato Claudia su Instagram con queste dolci parole: “Era un giorno come un altro quando abbiamo scoperto che c’eri… Una goccia di vita cresceva dentro di me… Ed eravamo increduli… Ma poi da quel macchinario abbiamo ascoltato il battito del tuo cuoricino ed è stata la cosa più bella al mondo che potessimo sentire. Tu renderai il nostro amore più forte, la nostra casa più felice… Papà e Mamma già ti amano alla follia e ti aspettano più che mai. Il nostro fagiolino/a”.