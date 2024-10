Uomini e Donne, Lorenzo e Claudia si preparano alle nozze imminenti

Dopo il matrimonio di Teresa Langella e Andrea Dal Corso, un’altra coppia nata nello studio di Uomini e Donne è pronta a fare il grande passo. Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi, conosciutisi cinque anni fa nel dating show di Maria De Filippi, si sposeranno a fine settembre, coronando così il loro sogno d’amore.

Lorenzo e Claudia si sono incontrati quando lui era tronista e lei corteggiatrice. Dopo mesi di conoscenza all’interno del programma, Lorenzo ha scelto Claudia, e da quel momento i due non si sono più separati. La loro relazione si è rafforzata con il tempo, tanto che nel 2022 sono diventati genitori della piccola Maria Vittoria. Ora, la coppia è pronta a compiere un altro passo importante, quello del matrimonio.

Continuano i preparativi

In una recente intervista al magazine ufficiale di Uomini e Donne, Claudia ha raccontato i preparativi per il grande giorno. La futura sposa ha svelato che le settimane prima delle nozze sono frenetiche, ma tutto procede al meglio. Il matrimonio sarà un evento che rispecchierà la loro personalità: elegante, ma soprattutto divertente. Per il suo abito, Claudia ha scelto il classico vestito bianco.

Tra le recenti nozze vip che l’hanno ispirata, Claudia ha citato quelle di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, e ha rivelato di aver mandato un messaggio a Teresa Langella per augurarle felicità prima del suo matrimonio. Guardando al proprio grande giorno, Claudia spera che tutti si divertano e, soprattutto, che non piova. Tuttavia, ha già previsto un piano alternativo insieme alla wedding planner in caso di maltempo.

Dal 2022, Claudia e Lorenzo sono diventati genitori di Maria Vittoria. Riguardo l’esperienza della genitorialità, Claudia ha spiegato che quando nasce un bambino, nascono anche dei genitori, sottolineando quanto sia importante non trascurare la coppia per rimanere uniti e affrontare le sfide insieme. Tra le difficoltà, ha menzionato il post parto e la mancanza di sonno, poiché la loro bambina si sveglia spesso durante la notte. Nonostante tutto, la gioia di essere genitori è immensa, e la coppia è pronta a dare un fratellino o una sorellina a Maria Vittoria, ma solo dopo il matrimonio.