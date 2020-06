Uomini e Donne: Lorenzo Riccardi attacca Sirius:” Credo che stia esagerando”

Lorenzo Riccardi, dopo la sua esperienza a Uomini e Donne come tronista ( e precedentemente corteggiatore per ben due volte), è stato invitato in trasmissione come opinionista. Negli ultimi giorni ha fatto delle confessioni circa il suo pensiero su Sirius e il suo interesse per Gemma.

UOMINI E DONNE: LORENZO RICCARDI ATTACCA SIRIUS – lorenzo ha dichiarato di credere a Gemma, mentre considera Sirius finto e falso. Le sue parole, infatti, non sono state molto delicate nei confronti del ragazzo.

“Credo che Gemma sia sincera, mentre Sirius no, è vero che al giorno d’oggi c’è chi fa di tutto per diventare qualcuno, ma ora credo che Sirius stia esagerando”.

UOMINI E DONNE: LORENZO RICCARDI DERIDE SIRIUS – Lorenzo ha fin da subito dichiarato di non credere a Sirius, specie in vista dell’evidente differenza d’età che intercorre tra i due. Ha dunque infine affermato:

“La sta corteggiando solo per apparire in televisione. Ci sono tante persone che parlano, mentre tante altre stanno in silenzio e agiscono. E sono proprio questi coloro che fanno la differenza, non le persone come Sirius”.

LORENZO RICCARDI E CLAUDIA DIONIGI: FELICI INSIEME – Nel frattempo il suo rapporto nato con Claudia Riccardi all’interno della trasmissione Uomini e Donne continua a gonfie vele. I due stanno insieme e sono più felici che mai, nonostante inizialmente sembrasse che Lorenzo non aveva alcuna intenzione a legarsi seriamente ad una persona. Oggi, durante l’intervista, è apparso molto più serio e maturo.