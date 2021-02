Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi: “Presto genitori”

Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi sono ormai una coppia da due anni. I due si sono conosciuti all’interno di Uomini e Donne, quando Lorenzo accettò la proposta di Maria De Filippi di fare il tronista. Da quel giorno, la coppia non si è più lasciata e sono più innamorati che mai. Lorenzo e Claudia hanno espresso di voler creare una bella famiglia a Uomini e Donne Magazine.

LE PAROLE DI LORENZO E CLAUDIA – Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi attualmente vivono a Milano e sono anche soci in affari. La coppia gestisce assieme a due amici un e-commerce di gioielli e Lorenzo ha iniziato da poco a gestire due negozi di abbigliamento. I due vivono a Milano stabilmente ma inizialmente hanno convissuto a Latina, dove hanno provato per la prima volta l’esperienza della convivenza.

La coppia non litiga quasi mai ed entrambi sono sicuri che il segreto di questo amore pacifico e solido sia dovuto anche al rispetto reciproco dei propri spazi. Il 13 febbraio hanno festeggiato il secondo anno insieme, ma è come se si conoscessero ormai da una vita: la coppia è molto innamorata. Per questo motivo, al magazine di Uomini e Donne hanno annunciato tante novità in arrivo.

LA VOGLIA DI ESSERE GENITORI – Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi lavorano, convivono e stanno bene, manca solo la voglia di allargare la famiglia. Claudia ha ammesso che è una cosa a cui pensano spesso e piacerebbe a entrambi convolare a nozze: “ma soprattutto avere dei figli”. “La verità è che il prossimo anno ci piacerebbe coronare questo sogno e diventare genitori” ha continuato la ragazza. Lorenzo, inoltre, ha spiegato che da quando è nata la nipotina di Claudia, quest’idea si è fatta sempre più insistente.

“Direi che ormai siamo arrivati quasi al limite. Non so se sarò un grande papà” ha ammesso Riccardi. Tuttavia, ha anche aggiunto che se mai dovesse essere padre, sicuramente avrebbe al suo fianco Claudia e nessun’altra donna. Inoltre, quest’estate Lorenzo aveva anticipato come avrebbe fatto la proposta alla sua amata, manca poco ormai!