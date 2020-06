Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi: “GFVip? Potrei dare tanto”

Dopo l’esperienza a Uomini e Donne, dapprima come corteggiatore e successivamente come tronista, Lorenzo Riccardi è entrato nel cuore dei fan del programma per la sua spontaneità e allegria. Il ragazzo, infatti, è stato spesso ospite nel dating show come opinionista, prendendo così il posto di Mario Serpa, spesso taciturno e reputato dai telespettatori superfluo.

Tuttavia, a causa del Coronavirus, l’esperienza del cobra come opinionista è durata davvero poco e non sappiamo se tornerà a settembre, il suo futuro per ora è incerto. Non è incerto, invece, il suo rapporto con Claudia Dionigi, ex corteggiatrice e scelta di Riccardi. I due vivono insieme a Latina da un anno e mezzo e sembrano davvero una coppia inseparabile.

LORENZO RICCARDI E IL GRANDE FRATELLO VIP – Tornano al centro del gossip le dichiarazioni di Lorenzo Riccardi sull’ipotetica partecipazione al Grande Fratello Vip. L’anno scorso, l’ex tronista aveva aperto la porta a questa possibilità, tuttavia, non è stato richiamato. Intervistato dal settimanale Mio, Lorenzo Riccardi ha provato a corteggiare ulteriormente la redazione del GFVip, quest’anno condotto da Alfonso Signorini.

“Grande Fratello Vip? L’anno scorso avevo fatto il provino, ma poi non sono entrato. Se dovessero chiamarmi anche quest’anno vedremo: io potrei dare tanto e far attaccare le persone al televisore“ ha dichiarato l’ex tronista al settimanale. La fidanzata, Claudia Dionigi, non ha di certo nascosto una sorta di preoccupazione per l’eventuale partecipazione al programma, ma nonostante ciò, è pronta a supportarlo qualora dovesse essere scelto. Riuscirà Lorenzo Riccardi ad entrare nella casa più spiata d’Italia?