Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi: “Sposerei Claudia…”

Lorenzo Riccardi è stato uno dei tronisti più amati di Uomini e Donne e ha abbandonato il dating show con Claudia Dionigi. Attualmente, i due convivono insieme dimostrando ogni giorno il loro amore anche sui social. Inizialmente, quando era corteggiatore di Sara Affi Fella, Lorenzo non era ben visto dallo studio, tuttavia, da tronista ha cambiato totalmente le carte in tavola.

LA VOGLIA DI FARE REALITY – Lorenzo Riccardi si è sempre trovato a suo agio in televisione e, durante un’intervista per Uomini e Donne magazine, ha dichiarato: “Mi piacerebbe fare un reality perché mi ha sempre stimolato di poter far divertire gli altri”. Questa dichiarazione potrebbe essere una sorta di frecciatina al Grande Fratello Vip, sogno ambito dal ragazzo.

LORENZO RICCARDI SUI TRONISTI – La sua avventura da tronista gli ha permesso di conoscere quella che reputa la donna della sua vita. Tuttavia, Lorenzo ha cercato di essere sempre fedele a se stesso per farsi conoscere meglio, con pregi e difetti. Infatti, Riccardi ha parlato anche dei nuovi tronisti dichiarando che “non ci sono più i tronisti come me. Sophie, però, è intelligente ed è una bellissima ragazza”.

LA SUA STORIA CON CLAUDIA DIONIGI – Lorenzo Riccardi, prima di scegliere definitivamente la travolgente Claudia, era conteso tra lei e Giulia Cavaglià. Alla fine, il ragazzo scelse la Dionigi, nonostante le incomprensioni e i litigi. Ad oggi i due sono inseparabili e Lorenzo ha più volte dichiarato che Claudia è la donna della sua vita, non riuscirebbe a farne a meno.

Inoltre, il ragazzo durante l’intervista si è sbilanciato molto parlando del suo futuro con lei, toccando anche argomenti come il matrimonio. Senza nascondersi, l’ex tronista ha svelato: “La sposerei, ma non vogliamo fare passi azzardati. Le persone credono che uscendo dal programma la via sia facile, ma non è così”.