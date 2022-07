Uomini e Donne, love-story di Vittoria Deganello e Alessandro Murgia: l’ex compagna rompe il silenzio

Nelle scorse settimane un ex volto di Uomini e Donne è finito al centro di un chiacchieratissimo scoop. Si tratta di Vittoria Deganello che, secondo le ultime indiscrezioni, avrebbe un flirt con Alessandro Murgia.

Scoppiato il gossip, i due sono finiti al centro delle critiche. Oltre ad essere legato da anni alla modella Eleonora Mazzarini, il calciatore da pochi mesi è diventato padre per la seconda volta. Dopo settimane dallo scoop, proprio l’ex compagna di Murgia ha deciso di intervenire.

L’INTERVENTO DI ELEONORA – Nonostante i due protagonisti del gossip non hanno ancora ufficializzato nulla, è oramai chiaro che tra i due sia in corso una relazione. A seguito delle tante critiche ricevute, nelle scorse settimane la Deganello ha dichiarato sui social: “Non conoscete, non sapete, non parlate a caso”.

Ad intervenire è stata anche Nicole, sorella di Alessandro e amica dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. La ragazza ha infatti preso le distanze dal fratello e dall’amica, negando qualsiasi coinvolgimento in questa situazione.

Dopo tanto discutere, a rompere il silenzio è stata Eleonora. La donna, infatti, fino a poco tempo fa ha preferito non commentare quanto emerso sul web. A seguito dei tanti commenti letti sui social, la modella ha deciso di dire la sua. Attraverso una IG Story la Mazzarini ha così dichiarato:

‘Non avrei mai pensato di scendere così in basso in vita mia, ma visti gli ultimi commenti invito le persone interessate a non scrivere più alludendo a chissà quale verità. I miei figli sono la priorità ed è per loro che rimango in silenzio data la gravità dei fatti! Ci tengo a ringraziare pubblicamente chi mi ha dimostrato tutta la sua vicinanza, confido ancora in voi nel rispettare una situazione tanto delicata”.