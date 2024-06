Uomini e Donne, Luca Daffrè ha un flirt con Elisa Visari? Il commento dell’ex tronista

Luca Daffrè, ex tronista di Uomini e Donne, è stato coinvolto in una notizia di gossip che ha fatto il giro del web. Secondo alcune fonti che hanno contattato Deianira Marzano, pare che abbia un flirt con Elisa Visari, modella ed ex fidanzata di Andrea Damante. Da dove è partita questa notizia?

Le segnalazioni sui social

Tutto è partito proprio dall’esperta di gossip, la quale ha ricevuto diverse segnalazioni da parte di utenti che avrebbero visto Luca Daffrè in un locale di Milano Marittima per lavoro (è un deejay). Nello stesso locale era presente anche Elisa Visari, la quale lo avrebbe aspettato nel privè, e i due sarebbero stati visti nel pomeriggio insieme in un altro posto. A sostegno di questa tesi, alcune foto e video con dei dettagli inequivocabili come il braccio tatuato del deejay.

Elisa è single, ma Daffrè è fidanzato

Alcuni mesi fa, Elisa ha chiuso la sua storia d’amore di tre anni con Andrea Damante e da allora ha avuto altre frequentazioni, come quella con l’attore Simone Susinna. Il flirt è finito sin da subito e pare che la modella poi abbia avuto diversi ritorni di fiamma con Damante. E Luca?

L’ex tronista di Uomini e Donne da qualche mese è fidanzato con Bianca Andrade Da Silva, influencer brasiliana conosciuta come Boca Rosa, con oltre 20 milioni di follower. La coppia ha ufficializzato la relazione nel mese di marzo e da quel momento Luca è andato anche in Brasile a trovarla poiché la 29enne vive e lavora lì.

Luca Daffrè smentisce il flirt con Elisa Visari

Venuto a conoscenza del gossip, Luca ha chiamato personalmente Deianira Marzano per smentire la questione. L’ex tronista ha infatti spiegato di essere molto innamorato di Bianca e di trovarsi qui in Italia solo per lavoro. Dunque, la distanza al momento non sarebbe un problema. Con Elisa, invece, c’è solo un rapporto di amicizia, nulla più.