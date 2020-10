Uomini e Donne, Luca Onestini torna a parlare di Soleil Sorge: ”Il peggio della tv”

A tre anni dalla scelta di Luca Onestini i rapporti con Soleil Sorge sono rimasti alquanto freddi. Nel corso degli anni non sono mai mancate le frecciatine reciproche e accuse su stampa e social.

LE CRITICHE SU SOLEIL – In questi giorni Soleil sta partecipando a programmi televisivi, specie da Barbara D’Urso, per racconti in merito alla sua vita privata. Prima si era parlato di un presunto flirt con Andrea Iannone, poi l’amicizia interrotta con Iconize.

LE PAROLE DI LUCA ONESTINI – “Soleil spopola in tv? È il peggio della tv quella roba lì… sparlare degli altri, parlare di chi è andato a letto con chi…”, ha dichiarato l’ex Mister Italia. Soleil aveva dichiarato diverse volte che il ragazzo era più interessato alla popolarità che a lei.

Il loro rapporto è durato, infatti, soli 4 mesi. Oggi, l’ex naufraga de ‘L’Isola Dei Famosi’ è tornata da poco ad essere single dopo la storia difficoltosa con Jeremias Rodriguez, fratello di Belen e Cecilia. Luca, invece, è felicemente fidanzato con Ivana Mrazova, conosciuta all’interno del Gf Vip.

Nonostante le numerose dicerie e i vari pettegolezzi, Luca Onestini e Ivana Mrazova sono ancora insieme, felici e più vicini che mai. Certo, qualche volta devono separarsi per motivi lavorativi, ma questo non li allontana di certo mentalmente. Si tratta di separazioni fisiche momentanee. Intanto per vedere il video nel quale Luca parla di Soleil Sorge clicca qui.