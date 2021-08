Uomini e Donne, Lucas Peracchi ha voltato pagina dopo la storia con Mercedesz Henger?

Lucas Peracchi è tornato nuovamente al centro del gossip. L’ex tronista di Uomini e Donne potrebbe aver ritrovato l’amore dopo la fine della sua storia con Mercedesz Henger, figlia della famosa Eva. Vediamo la segnalazione arrivata a Deianira Marzano.

NUOVO AMORE? – In questi giorni, Lucas è in vacanza a Formentera con alcuni volti noti di Uomini e Donne come Giulia Cavaglià e Antonio Moriconi. I ragazzi si divertono e pubblicano molti contenuti sui loro profili social per aggiornare e tenere compagnia ai follower.

Ad un certo punto, nelle stories re-postate di Lucas Peracchi è comparsa una ragazza apparentemente misteriosa. A lanciare la segnalazione Deianira Marzano, influencer ed esperta di gossip. La donna, infatti, ha ipotizzato che questa ragazza potesse in qualche modo essere una nuova fiamma di Lucas.

LA RAGAZZA MISTERIOSA – Chi è questa ragazza? In realtà tanto misteriosa non è. Lei si chiama Rossella Bryana, a quanto si apprende dai social è una modella, vive a Milano ed è seguita da oltre 22 mila follower. La ragazza, infatti, ha pubblicato delle stories proprio mentre si trova in vacanza a Formentera.

Tra queste una a cena con Lucas. I due sembravano essere molto intimi, anche solo in amicizia ma al momento non conosciamo la natura del loro rapporto. Vedremo come si evolverà nei prossimi giorni.