Uomini e Donne, Lucas Peracchi pronto ad una nuova esperienza con Rocco Siffredi: “Si vedrà”

L'ex tronista potrebbe approdare in America per girare film per adulti

Lucas Peracchi, ex fidanzato di Mercedesz Henger, potrebbe stravolgere la sua carriera. L’ex tronista, infatti, ha concesso una lunga intervista per il settimanale Nuovo e ha svelato di aver ricevuto una proposta di lavoro dall’America. Vediamo, quindi, di cosa si tratta.

Presto collega di Rocco Siffredi?

La sua ex fidanzata attualmente si trova sull’Isola dei Famosi creando anche parecchie polemiche. Nel frattempo, Lucas si è concentrato molto su sé stesso e sul suo aspetto fisico; ed è proprio grazie a questo che ha ricevuto una proposta di lavoro dall’America. Un produttore di film avrebbe notato i suoi contenuti online e sarebbe rimasto colpito dall’aspetto fisico, tanto da volerlo negli USA.

A quanto pare, questo produttore vorrebbe averlo come collega di Rocco Siffredi, una vera svolta lavorativa per Lucas. “Mi hanno contattato dall’America per girare un film. Sul web ho uno spazio dove mi mostro totalmente e qualcuno ha fatto girare un mio breve video. Così ho ricevuto la proposta. Per il momento ho preferito non accettare, poi si vedrà“ ha commentato l’ex tronista di Uomini e Donne.

Anche a Biccy.it, il giovane ha fatto le stesse confessioni: “Sì è tutto vero, mi hanno fatto questa proposta dall’America. Mi hanno contattato per chiedermi se sarei disposto a girare un film di quel tipo. Hanno visto uno dei miei video ed è piaciuto molto.

Probabilmente è uno dei miei filmati del mio profilo che poi ha iniziato a circolare. Mi hanno offerto una bella cifra e ci sto pensando. Come ho detto a Nuovo, adesso vediamo, nei prossimi giorni deciderò cosa fare e se accettare. Intanto continuo con i video che già faccio da tempo”.