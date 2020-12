Uomini e Donne, Lucrezia Comanducci: chi è il noto volto del programma?

A catturare l’attenzione del pubblico di Uomini e Donne è Lucrezia Comanducci, nuovo volto di quest’ultima edizione del programma. In molti si sono chiesti chi sia questa giovane donna che è riuscita a catturare l’attenzione di due protagonisti di entrambi i troni?

CHI È LUCREZIA? – Dal carattere così riservato da non far trapelare quasi nulla in rete. Classe ’95, di Lucrezia si sa che è nata a Roma a gennaio. Da quanto trapelato sul web, la ragazza in passato a lavorato nel mondo dell’estetica e del benessere. Appassionata di musica e moda, pare abbia avuto una sola grande storia d’amore importante che l’avrebbe segnata.

LA SUA AVVENTURA IN STUDIO – Nonostante la sua riservatezza, non appare affatto intimorita dalla telecamera. A colpire i fan di UeD è stato il conquistare l’attenzione del tronista Gianluca De Matteis e dell’oramai noto e chiacchierato Armando Incarnato.

Scesa dalle scale per corteggiare Gianluca, l’attenzione di Lucrezia viene catturata anche dallo storico Cavaliere del Trono Over. Trovatasi bene con entrambi gli uomini, la Comanducci decide di frequentarli entrambi e di uscirci in esterna. Questa scelta, però, infastidisce De Matteis al punto tale da scegliere di interrompere la conoscenza con la corteggiatrice.

La telenovela creatasi attorno alla vicenda, ha dato vita a non poche polemiche che hanno spinto Lucrezia ad abbandonare lo studio di Uomini e Donne. La sua assenza è però durata un mese. La ragazza è infatti tornata nella puntata andata in onda il 26 novembre, decisa a riprendere la conoscenza con Armando.

Per vedere la foto, clicca qui.