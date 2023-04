Uomini e Donne, Ludovica Valli al centro della polemica: l’anello fatto con il latte materno

Ludovica Valli è finita nuovamente al centro della polemica a causa di un gioiello realizzato in modo molto particolare. Nello specifico, la giovane mamma di un bambino e una bambina ha sfoggiato sui social un anello composto dal suo latte materno. Vediamo cosa ha detto l’ex tronista di Uomini e Donne a riguardo.

Anello realizzato con il latte materno: polemica social

All’apparenza si tratta di un semplice anello bianco, ma andando a guardare nello specifico la sua composizione possiamo constatare che si tratti del latte materno del suo secondogenito, Otto Edoardo. Si tratta, infatti, di una linea speciale di uno shop online dedicato interamente alle mamme e ai loro bebè.

Per realizzare l’anello il latte viene prima solidificato, per poi fare una separazione delle parti, liquida e grassa. Quest’ultima, infine, verrebbe modellata e in resina così da evitare il deterioramento. Ludovica Valli ha mostrato il suo gioiello ai follower dicendo di essere molto contenta ma allo stesso tempo dispiaciuta per non aver fatto la stessa cosa con la prima figlia, Anastasia.

Su quest’ultima, però, la Valli ha già una soluzione: alla nascita della piccola Anastasia l’ex tronista ha conservato una ciocca di capelli e un pezzo di cordone ombelicale. Con questi materiali ha intenzione di far realizzare un nuovo gioiello.

Molti su Twitter si sono scatenati con i commenti ritendendo questa pratica “bizzarra”, “inquietante” e “fuori luogo”. Inoltre, l’idea di farne un altro per la figlia è stata considerata “folle”. Non solo, alcuni credono che l’avvento delle “mamme influencer” stia cambiando la percezione della realtà su quello che significa essere davvero mamme: “Comunque queste stanno completamente fuori dalla realtà! Allattamento è il periodo più difficile per una mamma, fisicamente e mentalmente (io mi sono sentita una vera e propria mucca)! Meno fiabe da raccontare alle future mamma e più realtà!”.