Uomini e Donne: Ludovica Valli ammette di aver avuto problemi in gravidanza

Ludovica Valli ha pubblicato, nelle ultime ore, un filmato nel quale appare insieme al suo compagno Gianmaria Gregorio in spiaggia, mentre è intento a baciarle la pancia.

Ludovica ha mostrato e condiviso con i suoi followers il pancione e ha anche deciso di svelare il termine della sua gravidanza che sarà il 10 Marzo 2021. Tutto, però, dopo aver terminato i lavori per la nuova casa.

LUDOVICA VALLI DICHIARA DI AVER AVUTO PROBLEMI IN GRAVIDANZA – La ragazza ha aspettato solo il 4 mese di gravidanza per dare ai fan la lieta notizia. Non solo per scaramanzia, ma anche perché ha rivelato di aver avuto effettivamente problemi con la gravidanza.

“I primi mesi di gestazione non sono stati per niente semplici per me”, ha scritto l’influencer che conta ben 1.7 milioni di seguaci e ancora: “è stata abbastanza dura, ci sono stati problemi e magari ve ne parlerò quando e se me la sentirò”.

Alla domanda ”dove vivrete con il piccolo?” La Valli ha risposto che staranno a Milano e che già stanno provvedendo all’organizzazione della casa e che prima poi mostrerà tutto ai suoi fan.

LUDOVICA VALLI: IN ATTESA DI UN BAMBINO O UNA BAMBINA? – Ancora non sappiamo se la Valli stia aspettando un bambino o una bambina. Sicuramente la neo-mamma sta attendendo il momento giusto per svelare il sesso del futuro nascituro.