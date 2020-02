Uomini e Donne, Ludovica Valli damigella di Beatrice: ecco la sua reazione

Come ormai tutti sapranno, Beatrice Valli e Marco Fantini convoleranno presto a nozze e avranno un altro figlio. I due stanno organizzando tutto nei minimi dettagli coinvolgendo, ovviamente, anche le due famiglie.

BEATRICE SVELA LE DAMIGELLE DEL SUO MATRIMONIO – Durante un’intervista, Beatrice Valli ha svelato chi saranno le sue damigelle: semplicemente le sorelle Eleonora e Ludovica.

“Non abbiamo ancora deciso niente di definitivo. Le damigelle saranno le mie sorelle, Ludovica ed Eleonora. Ai primi di marzo abbiamo un progetto per creare i loro vestiti. Di quelli dei bambini invece non sappiamo nulla. Al mio fianco ci sarà anche una mia cara amica, che è completamente al di fuori del mondo social” ha dichiarato Beatrice. Come saranno i rapporti con Ludovica? Lo spiega Beatrice: “Certo, ma non la vedo come una cosa clamorosa. Se lo aspettano tutti che le damigelle siano le mie sorelle”.

LA REAZIONE DI LUDOVICA VALLI – Tra le due sorelle ci sono stati non pochi problemi, per questo in molti non credevano che Beatrice potesse chiederle di farle da damigella. Tuttavia, Ludovica, forse inaspettatamente per molti fan, sembra molto entusiasta della proposta: “Damigella? Per me è un grande onore. Spero di riuscire a fare un discorso. Il matrimonio di Beatrice lo sto vivendo come lo vivrebbe ogni sorella. Sono strafelice per lei, erano anni che desiderava questo grande giorno”. Aggiunge poi: “Non so se farò un discorso, mi piacerebbe, spero di farcela, spero di scrivere un discorso degno, anche perché sono questi i momenti che ci porteremo dietro nella vita. Spero davvero di farcela, ho paura di leggere la prima riga e scoppiare a piangere”. Pare, quindi, che tra le due il peggio sia passato.