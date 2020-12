Uomini e Donne, Ludovica Valli e Irene Capuano: quanto guadagnano sui social?

Sembrerebbe che Ludovica Valli, Irene Capuano ed Elisabetta Laterza guadagnino molti soldi. Qualche giorno fa erano venuti fuori i guadagni di alcune note web influencer, come ad esempio quelli di Giulia De Lellis.

QUANTO GUADAGNANO LUDOVICA, IRENE ED ELISABETTA? – Ludovica e Irene sono accomunate per la partecipazione a Uomini e Donne, la prima come tronista e la seconda come corteggiatrice. A parlare dei loro compensi questa volta è stata Francesca Ammaturo.

La 25enne è una nota imprenditrice napoletana che ha ideato il progetto franchinsing Label Rose. In una storia su Instagram ha mostrato ai propri follower i prossimi obiettivi da raggiungere.

I più curiosi non hanno potuto non notare il prezzo pagato per assumere le cosiddette influencer. Come si legge, stando a quanto ha riportato la pagina Vip, Ludovica Valli guadagnerebbe circa 5000 euro.

La pugliese Elisabetta Laterza guadagnerebbe anche lei 5000 euro, grazie ad una serie di sponsorizzazioni sui social. Infine la Capuano che ha guadagnato 3000 euro. E voi cosa ne pensate dei guadagni delle web influencer?