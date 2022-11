Uomini e Donne, Ludovica Valli ha scelto il nome del secondo figlio: “Se riesco a convincere Gianmaria al 100%”

Ludovica Valli, ex tronista di Uomini e Donne, è attualmente incinta del suo secondo figlio. In queste ultime ore, la giovane ha annunciato ai suoi follower su Instagram di aver trovato un nome bellissimo per il nascituro ma purtroppo dovrà convincere il compagno Gianmaria Di Gregorio.

Incomprensioni sul nome

“Forse abbiamo scelto il nome” ha annunciato Ludovica sottolineando come questo nome piaccia moltissimo anche alla sua prima figlia Anastasia. Da convincere, però, papà Gianmaria: “Se riesco a convincere Gianmaria al 100% vi prometto che ve lo dico, altrimenti dovremmo aspettare che nasca perché fino alla fine io non mollo a costo di registrarlo io all’anagrafe”.

Stando a quanto raccontato dalla Valli, l’uomo vorrebbe chiamare suo figlio Leonardo o Edoardo e per quanto l’ex tronista ami questi nomi, le piacerebbe un nome più originale. Ludovica, infatti, ha sottolineato come molti figli di amici si chiamino in quel modo e quindi per il suo di bambino vorrebbe altro.

Secondo le anticipazioni, il nome scelto dalla ragazza è molto originale, italiano, poco sentito e bellissimo, ma sarà una sorpresa. Come ha scelto questo nome? L’ha raccontato lei stessa sui social:

“Il primo anno che io e Gianmaria ci siamo messi insieme, abbiamo fatto vari viaggi. E tra questi viaggi una volta sul nostro gate per entrare in volo c’erano questi due bambini, il maschietto era il più piccolino. La mamma chiamava questo bambino, bellissimo, biondo con gli occhi azzurri. Ma a prescindere dalla bellezza, questo bimbo mi è rimasto nel cuore. Io associo tanto il nome alle persone e mi sono immaginata io con un figlio maschietto con quel nome”.