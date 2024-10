Uomini e Donne, Ludovica Valli in crisi con il compagno? Ecco la verità

Negli ultimi giorni, si sono diffuse voci di una possibile crisi tra Ludovica Valli e il suo compagno, Gianmaria Di Gregorio. I rumors sono iniziati a circolare dopo che l’ex tronista di Uomini e Donne aveva pubblicato un post in cui spiegava di voler passare un po’ di tempo da sola con i suoi bambini. Questo ha portato molti a ipotizzare tensioni nella coppia.

Ludovica Valli fa chiarezza

Tuttavia, attraverso una serie di storie su Instagram, Ludovica ha voluto chiarire la situazione, smentendo categoricamente qualsiasi problema con il compagno.

Ha spiegato che non c’è alcuna crisi e che prendersi del tempo da soli, anche all’interno di una coppia con figli, è una necessità normale e salutare. Le sue parole, piene di ironia, hanno confermato che nella loro relazione non ci sono state discussioni recenti, e che la serenità familiare è intatta.

Valli ha inoltre affrontato il tema del post parto, descrivendolo come un periodo molto delicato per le mamme, per la famiglia e per il partner. Nonostante fosse alla sua terza gravidanza, ha ribadito che anche per lei non è stato facile, soprattutto per gli effetti degli ormoni e per le difficoltà nel far comprendere appieno questa fase ai propri compagni. Gianmaria, ha detto, le offre grande supporto, ma è comunque complesso per un uomo capire fino in fondo cosa significhi vivere l’esperienza del post parto.

“C’è crisi fra me e Giamma? Noi non lo sappiamo. Magari lo sapete voi per noi? Non c’è nessuna crisi! Non so perché si sia detta questa cosa. Forse perché avevo detto l’altro giorno di voler stare sola con i bimbi? Ma non c’è niente di male. In una coppia con o senza figli prendersi anche dei momenti da soli, a parte che credo sia fondamentale, è normalissimo sentirne la necessità”, ha detto.