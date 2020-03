Uomini e Donne, Ludovica Valli in giro per Milano durante l’emergenza: cosa è successo?

In piena emergenza, l'influencer è stata beccata in giro per Milano. Ma cosa avrà combinato?

In questi giorni di emergenza a causa del Covid-19, sono molti gli influencer che stanno contribuendo a sostenere la sanità italiana, ma anche quelli che non stanno dando il buon esempio. Ludovica Valli, ex tronista di Uomini e Donne e influencer, è stata beccata in giro per Milano. Cosa avrà combinato la ragazza?

LUDOVICA VALLI TERRORIZZATA PER IL CORONAVIRUS – Questo periodo di quarantena esteso a tutta la penisola è difficile per tutti e ne sta risentendo anche la famiglia Valli. Le due sorelle Eleonora e Beatrice, inoltre, stanno e hanno avuto da poco dei bambini, pertanto, la preoccupazione è alle stelle. La sorella minore Ludovica, invece, nonostante non abbia figlia, è nel terrore più totale ma ha deciso di fare un grandissimo gesto di solidarietà.

LUDOVICA VALLI METTE A DISPOSIZIONE UN APPARTAMENTO DI MILANO – La ragazza è stata vista in giro per Milano perché ha deciso di consegnare le chiavi di un suo appartamento a due infermiere che nelle prossime settimane lavoreranno vicino al Policlinico. Un bellissimo gesto, seppur inusuale, per la giovane influencer. La sua iniziativa ha lasciato i fan interdetti che l’hanno inondata di messaggi e apprezzamenti.

Non solo Ludovica, altri influencer e personaggi dello spettacolo hanno aiutato concretamente la sanità italiana tramite raccolte fondi. La più grande è stata sicuramente quella di Chiara Ferragni e Fedez, i quali hanno raccolto sui social 3 milioni di euro! Molti calciatori hanno donato enormi somme di denaro con la speranza di poter sconfiggere questo virus attraverso la sanità, troppo spesso denigrata. Purtroppo, però, sono tanti anche i personaggi cosiddetti vip che non hanno dato il buon esempio, l’ultima Carla Bruni, la quale ha ironizzato sul virus fingendo una crisi respiratoria. Tanti sono gli influencer che non stanno rispettando il decreto e continuano ad uscire per motivi futili definendo il virus “una banale influenza”.