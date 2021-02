Uomini e Donne: Ludovica Valli mostra con una foto il suo pancione

Ludovica Valli, sorella di Beatrice Valli ed ex tronista a Uomini e Donne, aveva annunciato a tutti i fan di essere in dolce attesa. Aveva, infatti, postato un video con i migliori momenti romantici.

A fine Ottobre aveva anche annunciato il sesso del bebé tramite un post su Instagram sostenendo: “Viviamo un momento tremendo per il mondo intero. Siamo circondati da incertezza e perplessità sul futuro imminente e sul futuro prossimo. Il lavoro traballa per tutti e tutti siamo impotenti di fronte ad un nemico ancora sconosciuto”.

”Se mi avessero detto, un giorno, che avrei avuto la felicità nel palmo di una mano non ci avrei mai creduto. E neppure scommesso. Eppure… eppure nel palmo della mia mano io vedo un barlume di speranza, una lucciola che accende la lampada benedetta della vita in un momento dove l’unica cosa che ci rimane è la speranza”.

”Questa speranza che a me sta regalando una nuova famiglia sa di futuro, quel futuro che abbiamo la responsabilità di costruire con valori e fondamenta sane e salde. Questo messaggio è per voi, non smettiamo di credere in un futuro migliore anche quando pensiamo che le sorti non dipendano da noi, non smettiamo. Vi mando tutte le mie energie positive e spero che sarete felici almeno quanto noi se vi dico che tra poco non saranno più 2 contro 1 ma saremo in parità perché sta arrivando LEI. Ti aspettiamo piccolina.”

LA FOTO DI LUDOVICA VALLI COL PANCIONE – Ludovica Valli ha deciso di mostrarsi senza veli col pancione, scrivendo anche una dolce didascalia: ”Le curve più belle sono quelle che non avevo ancora scoperto, semplicemente grazie vita di avermi dato la gioia di poter vivere quello che molte donne, prima che mi accadesse personalmente, chiamano “stato di grazia”, per tutto ciò che accade in 9 mesi e si posa su di noi con grazia”.

”In questo viaggio stupendo non ho mai guardato il mio corpo come mio ma come NOSTRO, il nostro tempio custode di un amore senza confini. E chi se ne importa delle smagliature, della cellulite, di qualche dolore o di qualche kg in più se tutto questo ha solo un nome ed è AMORE. Ti aspettiamo BABY”. Per vedere la foto clicca qui.