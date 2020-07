Uomini e Donne, Ludovica Valli ha dei problemi di salute: ”Sto male”

Problemi in arrivo per Ludovica Valli. Ebbene si, pare che la sorella di Beatrice Valli stia avendo dei problemi di salute dei quali non riesce a scoprire l’origine. Scopriamo insieme cos’ha dichiarato la ragazza.

BEATRICE VALLI: PROBLEMI DI SALUTE – Come precedentemente accennato, Beatrice Valli sta riscontrando dei problemi di salute. Pare che non sappia a cosa siano dovuti, ma che sta facendo diverse analisi per scoprire cosa potrebbe essere ed escludere al tempo stesso altre eventuali problematiche.

Pare che si senta debole fisicamente e che stia riscontrando anche qualche debolezza a livello psicologico, ma non sappiamo di più. Nonostante questo, però, la ragazza, che oggi è una web influencer affermata, continua la sua vita accanto al suo nuovo amore Gianmaria.

LUDOVICA VALLI: LE PAROLE SUL SUO STATO DI SALUTE – Ludovica ha annunciato a tutti i suoi fan il suo stato di salute dichiarando: “Sto male, fisicamente e psicologicamente. Da qualche mese ho un problema di salute che sto cercando di risolvere, facendo analisi costanti ed esami specifici per capire cosa ho e cosa escludere. Dormo poco e spesso male e sebbene mi alleni e faccia uno stile di vita sano ed equilibrato spesso il mio cervello si focalizza solo sul mio attuale stato di salute per ora un po’ precario”.

Non sarebbe la prima volta che Ludovica ha riscontrato problemi di salute noti anche ai suoi fan. Per esempio qualche anno fa a causa di una malformazione congenita ha dovuto operarsi e ha così anche rifatto il seno.

LUDOVICA VALLI OGGI – Dopo il suo percorso in tv, prima a Uomini e Donne e poi a Temptation Island col suo ex Fabio, Ludovica ha scelto di abbandonare (o forse di accantonare momentaneamente?) il mondo della tv per dedicarsi all’attività di web influencer sui social. Con quest’ultima pare che stia riscontrando anche un gran successo, a tal punto che lo scorso anno ha anche pubblicato un libro: ”Di Troppo Cuore”. Ci auguriamo, infine, che la Valli possa ritrovare presto il suo equilibrio fisico e possa star meglio quanto prima.