Uomini e Donne, Ludovica Valli svela il sesso del secondo bebè in arrivo

Ludovica Valli, ex tronista di Uomini e Donne, ne ha fatta di strada dopo la partecipazione al dating show. Dapprima Temptation Island e successivamente influencer di successo da 1,9 milioni di follower su Instagram. Proprio sulla piattaforma social, la giovane quest’estate ha rivelato di essere nuovamente incinta e nelle ultime ore ha svelato il sesso del suo secondo bebè.

La lieta notizia annunciata sui social

Domenica 23 ottobre l’influencer ha pubblicato sui social un video molto dolce in cui ha svelato il sesso del secondo bebè in arrivo. Nel filmato si vede il pancione in bianco e nero con dei disegni e successivamente il video torna ad essere a colori per svelarci che in realtà quei disegni sono di colore azzurro. Quindi sì, Ludovica Valli aspetta un maschietto!

Nata a marzo del 2021, la piccola Anastasia dunque avrà un fratellino. Una bella notizia per Ludovica, la quale nell’ultimo periodo ha dovuto combattere contro gli haters che avevano preso di mira sua figlia bullizzandola sui social.

“Provo gran pena per queste persone, che oltretutto si fanno profili fake, mi fate pena e schifo, non aggiungo altro perché non c’è niente da aggiungere” aveva detto sui social Ludovica scagliandosi contro queste persone e difendendo la sua piccola.

Situazione sentimentale

La più piccola delle sorelle Valli è legata sentimentalmente all’imprenditore Gianmaria Di Gregorio: un vero colpo di fulmine per i due, i quali diventeranno genitori per la seconda volta.