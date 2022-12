Uomini e Donne, Luigi Mastroianni è diventato papà per la prima volta: l’annuncio sui social

Oggi a diventare papà per la prima volta è stato Luigi Mastroianni, noto e amato ex volto di Uomini e Donne. È venuto alla luce il piccolo Alessio, nato dall’amore dell’ex tronista e di Anna Scuderi.

PAPÀ PER LA PRIMA VOLTA – Luigi è noto al pubblico di Mediaset per la sua partecipazione a Uomini e Donne. Il ragazzo è giunto al dating-show in veste di corteggiatore di Sara Affi Fella, venendo poi scelto da quest’ultima. Naufragata la storia con Sara, Mastroianni è tornato nel programma, questa volta come tronista e scegliendo Irene Capuano. Anche questa avventura, però, non ha portato il lieto fine.

Alla fine, però, Luigi ha trovato l’amore lontano dalle telecamere. Dal 2020, infatti, il ragazzo è legato sentimentalmente con Anna, totalmente estranea al mondo dello spettacolo e a quello dei social. Dopo due anni d’amore la coppia ha deciso di allargare la famiglia, annunciandolo su Instagram.

La gravidanza della ragazza non è stata affatto semplice, tanto che a settembre Anna è finita in ospedale a causa di un malore. Senza scendere nei dettagli, Mastroianni in quel periodo ha raccontato che alla compagna e al figlio avevano riscontrato un piccolo problemino. Dopo qualche giorno di ricovero, fortunatamente, la Scuderi è potuta tornare a casa.

Oggi è giunto il lieto annuncio: Luigi e Anna sono diventati genitori per la prima volta. 4.230 kg di amore puro. Benvenuto Alessio”, ha così annunciato Luigi, svelando il nome di suo figlio.