Uomini e Donne: Luigi Mastroianni e Mara Fasone stanno insieme? Interviene Irene

Recentemente a finire sotto i riflettori sono due volti noti di Uomini e Donne. Sono molti i rumors che vedrebbero Luigi Mastroianni e Mara Fasone insieme. Sebbene Mastroianni abbia negato una relazione con l’ex tronista, smentendo i gossip tramite Instagram, da qualche ora sono venuti a galla nuovi avvistamenti. Pare, infatti, che i due siano stati visti insieme a pranzo, insieme a un altro ragazzo. Nel video di Mastroianni non viene inquadrata la ragazza insieme a lui, ma all’occhio attento di molti fan non è sfuggito un dettaglio.

IL DETTAGLIO NEL VIDEO – Sebbene non venga mostrata la ragazza, nel video di Luigi è presente un dettaglio che non è sfuggito ai follower. Nel breve filmato si scorge la camicetta della ragazza, la stessa indossata da Mara nelle Instagram Stories condivise poche ore dopo. Anche se non sono arrivate smentite o conferme riguardo il video di Luigi, in molti hanno segnalato la cosa a Irene Capuano. I tanti messaggi e tag, però, non sono piaciuti alla ragazza che è subito intervenuta.

LA IG STORY DI IRENE – Dopo le varie segnalazioni giunte alla Capuano, la ragazza ha deciso di dire la sua su Instagram. In una storia, Irene ha scritto: “Volevo dire due cose… Ho mille messaggi con tanto di tag in situazioni dove io non c’entro niente e dove neanche voglio sapere nulla! Ognuno è libero di scegliere nella propria vita”. Inoltre, ha aggiunto: “Io sono andata avanti da mesi, voi cercate di farlo insieme a me! Non voglio sapere nulla e soprattutto sentire nulla. La vita è una e va goduta!”.