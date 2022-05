Uomini e Donne, Luigi Mastroianni presto papà: “La cosa più bella che potesse accadere”

L'ex tronista e corteggiatore è in attesa di diventare padre per la prima volta

Luigi Mastroianni l’abbiamo conosciuto a Uomini e Donna quando partecipò dapprima come corteggiatore e successivamente come tronista. Il giovane è diventato subito un punto fermo del dating show ma dopo l’esperienza ha preferito allontanarsi dalla tv. Ultimamente il suo nome era tornato alla ribalta poiché accostato al GFVip.

Luigi Mastroianni presto papà

L’ex tronista ad oggi è sentimentalmente legato ad una ragazza di nome Anna. La donna non è un volto noto della tv, anzi, non ama apparire per questo vivono la loro storia con massimo riserbo. In queste ultime ore, però, il giovane ha annunciato una lieta notizia sui social: presto diventerà papà.

La sua Anna, quindi, è incinta ed entrambi diventeranno genitori per la prima volta. L’influencer e deejay infatti ha pubblicato sui social dei dolci scatti tra ecografia, test di gravidanza e pancione della compagna. Il tutto accompagnato dalla seguente e dolcissima didascalia:

“La mia vita è sempre stata estremamente imprevedibile. Questa volta mi ha regalato la cosa più bella che possa accadere a un uomo. Ti aspettiamo amore mio”.

Tantissimi i commenti anche da parte di ex volti del programma. Luigi è solo uno dei tanti della lista di volti di Uomini e Donne che stanno diventando genitori. Antonio Moriconi, ad esempio, è diventato papà qualche tempo fa. Ma chi è Anna? Come anticipato, è una ragazza lontana dal mondo dello spettacolo, per questo non ama apparire e vive la sua storia d’amore con riserbo. “Non vuole apparire quasi mai” disse Luigi Mastroianni a RTL 102.5 News. “Lei non mi ha filato minimamente” spiegò il ragazzo sottolineando di averla conosciuta in discoteca durante una serata. Per vedere la foto, cliccate qui.