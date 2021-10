Uomini e Donne, Luigi Mastroianni svela: “Fatemi entrare al GFVip, sono un provocatore!”

Uomini e Donne sembrerebbe un trampolino di lancio per il Grande Fratello Vip. Quest’anno è stata la volta di Sophie Codegoni e Soleil Sorgé, l’anno scorso di Andrea Zelletta. Proprio “croccantino” ha svelato che anche Luigi Mastroianni ha provato ad entrare nella casa più spiata d’Italia.

LUIGI SMENTISCE ZELLETTA – L’ex tronista pugliese ha svelato che l’anno scorso Mastroianni avrebbe fatto i provini per il GFVip assieme a Lorenzo Riccardi e Giordano Mazzocchi. Tuttavia, il bel siciliano ha smentito questa notizia nel programma Trends&Celebrities condotto da Francesco Fredella su RTL 102.5 News.

L’ex tronista, però, ha poi aggiunto che in realtà gli piacerebbe partecipare al programma, anche per mettersi in gioco e farsi conoscere di più. “Io non so il motivo per il quale Andrea abbia detto quella cosa. Sì, mi ricordo che l’ha fatto, ma io fino a quest’anno non mi sono mai proposto per nessun reality per scelta personale. Non mi sentivo pronto ed avevo altre cose a cui pensare” ha esordito Mastroianni.

LUIGI AL GFVIP? PARLA L’EX TRONISTA – Il ragazzo ha poi continuato: “Quest’anno c’è la possibilità. Poi per vari motivi e altre situazioni interne mi sono tirato indietro all’inizio. Però non vi nascondo che da ora in poi vorrei più che altro mettermi in gioco. Io il provino l’anno scorso non l’ho mai fatto, quindi la dichiarazione di Zelletta non l’ho mai compresa. E a dire la verità con lui siamo molto amici, ma non abbiamo mai parlato di GF Vip, quindi chissà da dove gli è venuta. Però ripeto che vorrei tanto entrare”.

Inoltre, Luigi ha rivelato di essere un provocatore, motivo per il quale sarebbe perfetto all’interno della casa. “Il pubblico mi conosce poco, conosce soltanto il lato sentimentale, ma io sono tanto altro. Mi piacerebbe far capire che c’è altro in me. Tanti aspetti del mio carattere non si sono mai visti, sembro serioso e impostato, ma ho un carattere molto giocherellone e sono un grande provocatore. Ho tanto da far vedere insomma. Però devono essere interessati anche loro” ha concluso il ragazzo.