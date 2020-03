Uomini e Donne, lutto per Cecilia Zagarrigo: “Difficile immaginare la mia vita senza te”

Un grave lutto in famiglia per la corteggiatrice di Carlo Pietropoli. A dichiararlo lei stessa su Instagram.

In questi giorni molto difficili per l’Italia a causa del Covid-19, anche i programmi televisivi ne stanno risentendo. Mediaset ha, infatti, deciso di sospendere alcuni show come Verissimo, La Repubblica delle Donne, Live – Non è la D’Urso e ultimamente anche Uomini e Donne. Tuttavia, rimarranno il Grande Fratello Vip, Amici di Maria De Filippi e Striscia la Notizia, anche solo per allietare le giornate delle persone chiuse in casa a causa della quarantena.

In questo caos, Cecilia Zagarrigo, corteggiatrice di Carlo Pietropoli ha subito un grave lutto in famiglia che l’ha devastata. La ragazza, inoltre, non sta passando un periodo particolarmente positivo con il tronista e questo deve averla buttata ancora più giù di morale.

LUTTO IN FAMIGLIA PER CECILIA – La ragazza, sempre molto solare, ha svelato ai suoi follower su Instagram di aver subito un grave lutto in famiglia. Purtroppo è venuto a mancare suo nonno, con il quale aveva un rapporto solido e speciale. “È difficile immaginare la mia vita senza di te, è difficile pensare che quando comporrò il tuo numero il telefono squillerà invano. Non ci saranno più le nostre chiamate ‘Nonno come stai? Hai mangiato?’ e tu che dicevi sempre ‘Eh la vecchiaia, che ci vuoi fare” ha esordito Cecilia sui social.

“È difficile non immaginarti la domenica a pranzo a capotavola dove raccontavi sempre come hai conosciuto nonna (ormai la storia l’ho imparata a memoria). È difficile entrare a casa tua e non vederti lì su quella poltrona dove accoglievi tutti con il tuo gran sorrisone. È tutto così difficile e inimmaginabile” ha continuato la corteggiatrice. “Ti prometto che continuerò a dare a nonna tutto l’amore che le davi tu. Il mio è solo un arrivederci perché un giorno ti riabbraccerò più forte di prima” promette Cecilia.

Parole molto forti quelle della corteggiatrice, la quale non ha potuto nemmeno salutare suo nonno come si deve a causa del decreto del governo che obbliga a non riunirsi in assembramenti e quindi nemmeno a celebrare matrimoni o funerali.

IL RAPPORTO CON CARLO PIETROPOLI – La ragazza, alla sua terza esperienza nel dating show, si è subito fatta notare dal tronista Carlo Pietropoli ma pare che ultimamente le cose non vadano proprio bene. Cecilia è convinta che Carlo non sia troppo interessato a lei e questo ha un po’ spento la sua solarità e spontaneità. La ragazza, infatti, è molto amata sui social proprio per la sua innata simpatia! Con il programma in pausa, come andranno lei cosa tra i due? Non ci resta che attendere.