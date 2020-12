Uomini e Donne, lutto per Gabriella Maglione ex corteggiatrice di Gianluca De Matteis

Gabriella Maglione l’abbiamo conosciuta in questa stagione di Uomini e Donne per aver corteggiato il tronista romano Gianluca De Matteis. La ragazza, successivamente, ha abbandonato il programma ma ha aumentato il suo seguito sui social. Proprio su Instagram ha parlato di una dolorosa perdita.

IL PERCORSO A UOMINI E DONNE – Gabriella Maglione è stata una delle corteggiatrici più amate di Gianluca De Matteis. La ragazza si è contraddistinta per la sua spiccata ironia e determinazione, infatti, non ha mai avuto troppi problemi ad esprimere le proprie opinioni. Tuttavia, l’interesse per il tronista romano è andato via via scemando ed è per questo che, ad un certo punto, ha deciso di abbandonare la trasmissione.

Gabriella Maglione, abbandonato il dating show di Maria De Filippi, ha fatto un notevole salto di qualità aumentando drasticamente i suoi follower su Instagram. La ragazza, infatti, intrattiene i suoi fan raccontando le sue giornate, ed è proprio in queste ore che Gabriella ha parlato di un doloroso episodio che l’ha segnata.

LA PERDITA DEL GATTO – Gabriella Maglione aveva un tenero gatto che purtroppo è morto in questi giorni. Chi ha un animale domestico lo sa, la perdita è sempre un evento molto doloroso. A raccontare ogni cosa nel minimo dettaglio, infatti, è stata proprio la diretta interessata. Attraverso una stories, Gabriella ha voluto annunciare ai follower la triste notizia. In realtà, già nei giorni scorsi, l’ex corteggiatrice aveva annunciato di non stare vivendo un periodo facile.

“Purtroppo Dorian non ce l’ha fatta. Non ha superato la notte ieri dopo l’intervento… Ed io sto metabolizzando. Sto con la mia famiglia, mi sta aiutando a metabolizzare quanto accaduto. Purtroppo la causa di tutto ciò, della sua sofferenza, di continue torture mediche, di 3 interventi nel giro di 5 giorni… è esclusivamente: una diagnosi sbagliata. Gli ho fatto una promessa e io le promesse le mantengo sempre. Ciao Dorian, amore mio” ha scritto Gabriella su Instagram. Cliccate qui per vedere la sua stories.