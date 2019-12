Uomini e Donne, lutto per Luigi Mastroianni

Luigi Mastroianni, ex tronista del dating show di Maria De Filippi, ha subito un lutto e ha commentato la vicenda su Instagram.

LA VITA FRENETICA DI LUIGI – Essendo un noto deejay, Luigi passa molto tempo tra locali e ragazzi della sua età. Il ragazzo non è immune a tematiche importanti come alcolici e droghe che girano in discoteca, spesso somministrati a minorenni. Luigi, infatti, non ha reagito bene alla morte di due giovani ragazzi coetanei.

LUTTO PER IL DEEJAY – Luigi ha subito un lutto, non direttamente ma pur sempre doloroso. Il ragazzo ha deciso di sfogarsi su Instagram e raccontare l’accaduto. “Io vengo da Palagonia. Dico che sono di Catania, ma in realtà sono un ragazzo di paese. Spesso dico Catania, per semplificare il tutto. Sono venuto a conoscenza che oggi, a distanza di otto ore, sono morti due miei concittadini, due miei amici, diciamo persone che conosco. Essendo di zona conosco tutti…” ha dichiarato il giovane.

Non è mancato un appello affinché tragedie del genere non accadano mai più: “Sono morti un ragazzo di 17 anni e uno di 22. Uno è morto stanotte, sbattendo contro un muro con la macchina con degli amici al rientro da un locale. E l’altro è morto oggi pomeriggio, mentre faceva un giro in moto o in motorino. Mi fa rabbia, mi fa rabbia perché ci sta tutto… il bicchiere, il divertimento, l’euforia per l’età… Però non si può morire a 17 e a 22 anni per queste cazzzat*”.