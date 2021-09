Uomini e Donne, malore per Sabrina Ghio: ”Ho creduto di morire”

Sabrina Ghio, ex volto di Uomini e Donne, ed ex ballerina di Amici, è svenuta durante un evento a Milano. Tutto è iniziato con delle forti vampate di calore e un malessere diffuso in tutto il corpo.

Ha così cominciato a vedere nero. Da quel momento in poi è svenuta e non ricorda più nulla. Si è risvegliata a terra, con intorno a sé un’equipe di medici. Per fortuna però adesso sembra essersi ripresa.

SABRINA GHIO: UN MALORE IN PUBBLICO – A raccontare il terribile momento è stata la stessa Sabrina Ghio, la quale ha dichiarato: Dopo due anni di stop agli eventi causa Covid pensavo di godermi un po’ di Milano, invece nulla”, poi ha aggiunto: “mi sono sentita male e ho passato metà del tempo dietro un camion sdraiata per terra a gambe alzate”.

SABRINO GHIO RACCONTA: ”PENSAVO DI MORIRE” – Sabrina Ghio sta prendendo dei farmaci molto forti, in seguito all’operazione subita qualche tempo per un processo tumorale in corso. “Per poco non ci lasciavo le penne”, ha concluso la ragazza.

Non sappiamo se la ragazza stia meglio in quanto dovrà fare degli esami per sapere se il processo tumorale in atto si è stabilizzato o meglio ancora fermato. Forse Sabrina deciderà di avvertire i fan quando saprà come sta. In ogni caso adesso sembra essersi riprese dallo svenimento all’evento.