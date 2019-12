Uomini e Donne: mandato via un cavaliere durante una registrazione

Periodo movimentato per Uomini e Donne che ritornerà in onda su Canale 5 il 7 gennaio 2020. In queste ultime registrazioni, infatti, sono stati svelati dei retroscena di alcuni protagonisti dei due troni.

TRONO CLASSICO – Nelle ultime registrazioni, sono arrivate in studio alcune segnalazioni su Giulia D’Urso, la corteggiatrice di Giulio Raselli. Stando ad esse, la ragazza si sarebbe frequentata con altri ragazzi durante il suo corteggiamento. Questo avrebbe fatto finire al centro delle critiche il tronista torinese che nonostante questa scoperta, pare che la sua scelta sia ricaduta proprio su Giulia. Ancora non vi è nulla di confermato, non essendo arrivato nulla dalla redazione.

LE PENE D’AMORE DI GEMMA – Sembrava che tutto andasse a gonfie vele per Gemma Galgani, un delle protagoniste indiscusse del Trono Over. Il sogno d’amore che la Dama stava vivendo con il suo Cavaliere, Juan Luis è stato infranto dalle segnalazioni di Armando Incarnato. L’uomo ha infatti portato delle segnalazioni che mostrerebbero la poca serietà del collega. Da quanto riportato da Armando, Juan Luis avrebbe intrapreso con una donna di Firenze. Inoltre, sempre da quanto racconta Incarnato, il Cavaliere avrebbe corteggiato anche la sorella, Tina Incarnato.

CACCIATO UN CAVALIERE – Sebbene Gemma non abbia mostrato l’intenzione di chiudere la sua conoscenza con Juan Luis, pare che ciò non potrà accadere. Da quanto trapelato sul web, l’uomo sarebbe stato cacciato da Maria De Filippi. Cosa è successo in studio da portare la conduttrice a prendere una decisione così drastica?