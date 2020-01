Uomini e Donne: Manuel Galiano si sta frequentando con una corteggiatrice di Alessandro Zarino?

Manuel Galiano, ex corteggiatore a Uomini e Donne di Giulia Cavaglià, è tornato a far parlare di sé. Lui è stato la scelta della Cavaglià con la quale però non è durata molto in quanto si è parlato di un presunto tradimento da parte di lui.

MANUEL GALIANO: LE SUE FREQUENTAZIONI OGGI – Nonostante sia molto preso dalla sua carriera musicale e per questo sta avendo molte visualizzazioni, non mancano le frequentazioni con alcune ‘amiche’. Una di queste è Klaudia Poznanska che in un’occasione ha avuto anche modo di difenderlo.

MANUEL GALIANO SI STA FREQUENTANDO CON UNA CORTEGGIATRICE DI ZARINO? – Pare però, secondo ‘Il Vicolo Delle News’, che Manuel Galiano si stia frequentando con un’ex corteggiatrice di Alessandro Zarino, Aurora Colombo. Quest’ultima infatti ha scritto su Instagram una dedica per Galiano: ‘per me TU SEI speciale davvero’, starà nascendo qualcosa tra i due? Per ora pare che lui non la segua ancora su Instagram ma probabilmente ci sarà un seguito.