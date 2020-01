Uomini e Donne, Mara Fasone attacca Teresa Langella

In questi giorni si sta scatenando un putiferio attorno al viaggio alle Maldive sponsorizzato da Andrea Dal Corso e Teresa Langella, coppia uscita dal dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne.

PIOVONO CRITICHE SUI SOCIAL – Teresa è stata molto criticata sui social poiché alcuni utenti l’hanno accusata di non essere umile e di sbattere in faccia la sua lussuosa vita a coloro che la mattina si alzano alle cinque per andare a lavorare; il tutto guadagnando molto ma molto di meno di lei.

LA RISPOSTA DI TERESA E ANDREA – In tutto ciò, la coppia ha risposto alle innumerevoli critiche e hanno spiegato che non c’è nulla di male nel godersi queste occasioni. Teresa, soprattutto, si è giustificata dichiarando di aver fatto tanti lavori in passato e di essersi sempre alzata la mattina presto per compiere il suo dovere. Tuttavia, una persona di sua conoscenza non ha perso l’occasione di attaccarla nuovamente!

MARA FASONE CONTRO TERESA LANGELLA – Mara Fasone, ex tronista e collega della ragazza napoletana, ha commentato la vicenda su Instagram in toni a dir poco accusatori.

“Eh sì, ragazzi il karma esiste. Ancora non hai visto niente cara Teresina. Vai a riguardare tutte le tue incoerenze e falsità, comprese le lacrime finte e la tua cattiveria gratuita che hai sparato dentro il programma di Uomini e Donne. Ciò che semini raccogli prosciuttina” ha dichiarato la Fasone sui social. Un messaggio che di certo non passerà inosservato. Cosa risponderà Teresa?