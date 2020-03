Uomini e Donne, Mara Fasone e Luigi Mastroianni sono una coppia?

In questo periodo di emergenza, anche Mara Fasone, ex tronista di Uomini e Donne, si trova in quarantena con la famiglia. La ragazza era stata più volte accostata a Luigi Mastroianni e pare che tra i due fosse nato (o meglio rinato) qualcosa, vediamo nel dettaglio.

MARA FASONE E LUIGI MASTROIANNI: AMORE DAI TEMPI DI UOMINI E DONNE – I due iniziarono insieme il percorso da tronisti ma entrambi dichiararono che se non fossero stati nella stessa posizione, probabilmente si sarebbero corteggiati. L’avventura di Mara come tronista non è andata come sperava la ragazza a causa dei continui litigi con Teresa Langella e gli attacchi del pubblico che la considerava falsa. Successivamente, Mara abbandonò il trono e tornò assieme al suo ex fidanzato. Luigi, nel mentre, continuò il suo percorso scegliendo Irene Capuano.

DOPO UOMINI E DONNE – Dopo la fine del programma, i due presero strade completamente diverse ma pare che il destino li abbia fatti rincontrare. Tempo fa circolò una voce su una possibile frequentazione tra i due, successivamente confermata proprio da Mara, la quale sottolineò che si trattava di una conoscenza iniziale, nulla di ufficiale. Tuttavia, dopo non si è saputo più nulla dei due, anzi, in molti hanno ipotizzato un possibile ritorno di fiamma di Luigi proprio con Irene.

Mara, in queste ore, ha condiviso su Instagram un post che potrebbe essere dedicato al deejay siciliano: “Fatemi almeno sognare di ritornare a guardare le onde, in compagnia di un’anima profonda quanto lo stesso mare”.

MARA FASONE FA UN APPELLO SUL WEB MA VIENE CONTESTATA – Come vi abbiamo anticipato, Mara sta passando la quarantena con la sua famiglia ma a quanto pare non riesce proprio a stare con le mani in mano. La ragazza ha condiviso un post su Instagram chiedendo di poter fare qualcosa, rendersi utile per aiutare chi magari si trova in difficoltà in questo momento. Tuttavia, la richiesta ha fatto storcere il naso a qualche utente ed è stata accusata di essere falsa. “Se vuoi aiutare non serve fare un post su Instagram ma in privato cerchi informazioni” ha tuonato un utente sul suo profilo. Per vedere il post cliccate qui.