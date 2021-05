Uomini e Donne, Marco Fantini e Beatrice Valli: “Matrimonio rimandato”

Beatrice Valli e Marco Fantini sono una delle coppie di Uomini e Donne più amate; sicuramente anche una delle più felici. I due, infatti, non solo condividono tantissimo amore ma anche una bella famiglia allargata. La coppia, ospite a Casa Chi, ha raccontato come stanno vivendo e la decisione di rimandare per la seconda volta il matrimonio.

IL BODYSHAMING SUBITO – L’influencer ha raccontato che dopo la nascita della piccola Azzurra è stata ricoperta di critiche e insulti per il suo aspetto fisico. Parole che inevitabilmente l’hanno fatta soffrire molto. Tuttavia, la ragazza ha accettato di essere aiutata e, in qualche modo, ha aiutato molte altre persone ad accettare il loro corpo.

“Devo dire che ho sempre comunicato quella che sono. Sono sempre stata naturale, non ho mai ostentato in un qualcosa che non sono” ha dichiarato Beatrice Valli. Il suo compagno, Marco Fantini, ha continuato dicendo di aver sempre supportato la sua partner, nonostante qualche chilo in più. Per lui non è assolutamente una cosa fondamentale.

SUL MATRIMONIO – Chiaramente la coppia ha anche parlato del matrimonio. Purtroppo, i due hanno deciso di rimandare ulteriormente le nozze poiché attualmente non è possibile festeggiare in grande e loro vogliono dare l’esempio. “Lo abbiamo rimandato all’anno prossimo. Sì, purtroppo nel 2022. Festeggiare in questo anno non sarebbe neanche… Innanzitutto sarebbe dare un esempio sbagliato” ha spiegato l’influencer.

“A noi piacciono le cose in grande, farlo in grande quest’anno sarebbe andare contro le regole. Vogliamo dare l’esempio, come abbiamo sempre fatto. Facendolo al meglio, in un momento di gioia e felicità” ha continuato Beatrice. Inoltre, la ragazza sta già pensando ad un altro figlio, questa volta un maschietto. Tuttavia, Marco Fantini non ha risposto, anzi, sta ancora cercando di riprendersi dalla nascita di Bianca e Azzurra.