Uomini e Donne: Maria si infuria con Valentina, ha preso in giro la redazione?

La conduttrice Maria De Filippi, ancora una volta, non è riuscita a trattenersi e si è lasciata andare ad uno sfogo nei confronti di Valentina, appartenente al parterre delle donne del trono over.

LO SFOGO DI MARIA DE FILIPPI – Maria De Filippi non ce l’ha fatta a trattenersi. Valentina Dartavilla, donna del parterre femminile del trono over, è stata smascherata dal suo ex corteggiatore Maurizio. Dopo una breve frequentazione, infatti, i due hanno deciso di non vedersi più a causa di problematiche molto probabilmente caratteriali, o almeno così avevano lasciato intendere.

LE ACCUSE DI MAURIZIO CONTRO VALENTINA – Maurizio, che nel frattempo sta frequentando anche Gemma, ha deciso di rivelare in studio dei messaggi di Valentina davvero scioccanti. Pare che quest’ultima abbia mandato dei messaggi a Costantino, altro uomo appartenente al parterre maschile. I due si sarebbero messi d’accordo su cosa dire in puntata: tra di loro non sarebbe successo nulla, ma avrebbero visto insieme solo un film. Ovviamente la realtà era tutt’altra, come ha ammesso poi Valentina stessa, messa alle strette da Maria De Filippi.

LE GIUSTIFICAZIONI DI VALENTINA – Valentina inizialmente ha tentato di giustificarsi lasciando intendere che è stato Costantino l’artefice della bugia. In realtà poi ha ammesso di averlo proposto lei in quanto nelle prime puntate era passata come qualcosa che non è, in quanto, come lei stessa ha ammesso, nei confronti degli uomini ha un approccio inizialmente prettamente fisico.

LE PAROLE DI MARIA – Maria De Filippi ha poi accusato Valentina di essere stata falsa e di aver mentito. Ha inoltre aggiunto che lei non ci trova nulla di male nel suo approccio perché sarebbero solo affari suoi. Ciò che non accetta è la bugia detta da lei e anche il fatto che la donna continuerebbe a sentire Nicola C., nonostante ques’ultimo fosse uscito dalla trasmissione. Non sappiamo quale sarà il destino di Valentina all’interno della trasmissione. Sarà costretta ad uscire per aver mentito? Staremo a vedere.