Uomini e Donne, anticipazioni: Maria lascia lo studio arrabbiata

Nell’ultima registrazione di “Uomini e Donne” ci sono stati diversi colpi di scena.

La puntata, stando a quanto riportato da “Lollo Megazine” è iniziata con il Trono Over. Al centro dello studio, c’è Cinzia Paolini. La dama, sola, data l’assenza di Mario, è stata attaccata dai presenti. Tina Cipollari e Gianni Sperti non si sono risparmiati. Anzi, tutt’altro. Hanno, infatti, invitato la donna a lasciare lo studio ed il programma. Lei, infatti, ha ammesso di essere lì solo per il cavaliere. L’uomo, però, ha dimostrato di non avere alcun interesse ad iniziare una frequentazione con lei.

Nonostante quest’esortazione, Cinzia non ha voluto saperne niente ed è rimasta seduta. La puntata non è durata molto, circa un’ora. Maria, infatti, non avrebbe reagito bene alla dinamica che si è creata in studio. Secondo Lorenzo Pugnaloni, si sarebbe recata dietro le quinte arrabbiata e con il desiderio di avere spiegazioni.

Secondo i due opinionisti, la Dama ed il Cavaliere si sarebbero messi d’accordo, al di fuori del dating show. Gianni ha fatto presente alla Paolini che Mario avrebbe chiesto di far scendere una nuova dama per lui. Ulteriore prova che lui per lei non avrebbe alcun interesse.

Spostando il focus al trono dei giovani, Ciro Solimeno non era presente in studio. L’attenzione è stata posta interamente su Sara. La tronista ha portato in esterna Matteo. Il corteggiatore ha aperto le porte del suo cuore alla giovane romana e ha raccontato il suo passato difficile. Ad un certo punto, tra i due è scattato un bacio. Alessio non ha reagito bene alle immagini. Tra i tre è nata una discussione ed alla fine la Gaudenzi non ha ballato con nessuno dei due.