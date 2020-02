Uomini e Donne, Marianna su Carlo: “Ha un animo puro”

A raccontarsi a Uomini e Donne magazine è Marianna Vertola, nuova corteggiatrice che è riuscita subito a conquistare Carlo Pietropoli. Durante l’intervista, la corteggiatrice ha voluto parlare del suo percorso nel programma.

“Con Carlo sto bene” – La ragazza, parlando del tronista, ha rivelato che grazie a lui ha scoperto nuovi aspetti di se stessa. “Ho capito di poter essere una persona paziente, proprio io che solitamente appena le cose non vanno come desidero volto pagina e proseguo per la mia strada come un uragano”, ha così spiegato la corteggiatrice. Riguardo, invece, alla forte attrazione fisica che c’è tra loro due, spesso oggetto di insinuazioni di molti: “Tra me e Carlo c’è molto di più”. Non nega che all’inizio si siano avvicinati proprio per questo, ma, con il tempo, stanno costruendo qualcosa di solido. “Questo percorso ti porta a non poter assaporare la bellezza delle piccole cose, da un messaggio a quelle attenzioni che hai voglia di dedicare alla persona per cui nutri un interesse”, ha confessato Marianna.

“Carlo ha un animo puro” – Riguardo le critiche, la ragazza non si fa affatto intimorire: “Non mi spaventano i giudizi e le critiche: le accetto e faccio un bel sorriso”. Ha poi spiegato quali sono state le cose che maggiormente l’hanno colpita di Carlo. A catturare la sua attenzione è stato lo sguardo del ragazzo che, a detta sua, è come se andasse a fondo nelle cose ogni volta che la guarda. Inoltre, per Marianna: “Carlo non è un ragazzo arrogante, ma è molto buono e ha un animo puro”. Nonostante tutto, però, la corteggiatrice è spaventata dall’amore che Pietropoli prova verso le belle ragazze. Questo suo aspetto, infatti, lo fa sembrare un playboy.

CECILIA E GINEVRA – Marianna ha poi parlato di Cecilia Zagariggo e Ginevra Mancini, le altre corteggiatrici di Carlo. La Vertola, non è affatto intimorita da Cecilia, aggiungendo anche: “Ormai credo di aver capito come funziona la recita e il suo copione”. La bella napoletana, inoltre, non ha affatto nascosto l’antipatia che prova per lei. “Non condivido tante cose che fa, come le affronta e il suo modo di estremizzare alcune sue emozioni fino a renderle finte”. Su Ginevra, invece, la corteggiatrice ammette di vederla troppo piccola per Carlo. Secondo Marianna, infatti, il tronisto ha bisogno di una donna diversa e che ora è solamente preso dalla novità.