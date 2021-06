Uomini e Donne, Mariano Catanzaro beccato con Giovanni Ciacci: “Siamo solo amici”

Mariano Catanzaro è tornato prepotentemente al centro del gossip dopo alcune dichiarazione fatte a RTL 102.5 News. I fan dell’ex tronista di Uomini e Donne hanno una sola domanda: Mariano è effettivamente gay? Qualcosa non torna nelle sue parole, vediamo cosa ha detto.

L’AMICIZIA CON TOMMASO ZORZI – Alcune settimane fa, in un’intervista per RTL 102.5 News, condotta da Francesco Fredella, l’ex tronista ha fatto delle dichiarazioni decisamente inaspettate. Il ragazzo ha svelato di avere un’amicizia speciale con Tommaso Zorzi, un rapporto molto intenso e ha continuato dicendo di essere attratto da lui mentalmente.

CON GIOVANNI CIACCI – Non ci sarebbe alcun tipo di problema se non fosse che lo stesso copione è avvenuto con Giovanni Ciacci. Inoltre, pare che l’ex tronista sia stato proprio avvistato con il volto tv. Proprio per questo motivo e per il polverone alzato da diversi giornali sulla sua presunta omosessualità, Mariano è tornato ad RTL 102.5 News per svelare tutta la verità.

“Io e Ciacci siamo amici, punto. Cosa c’è di male? Era a Napoli e ci siamo visti in albergo, sono salito in camera sua. Mi posso innamorare di un uomo, ma non è sbagliato innamorarsi del suo pensiero. Avete insinuato cose non vere. Io non ho mai detto di essere omosessuale. E anche se lo fossi non ci sarebbe nessun tipo di problema“ ha spiegato a Fredella.

Il ragazzo ha inoltre detto di aver preferito mettere in chiaro la situazione direttamente con i giornalisti e non sui social poiché lui non è molto pratico. Tuttavia, proprio sotto un post de Il Vicolo delle News su Instagram, Catanzaro ha scritto testuali parole (riportate anche da Deianira Marzano): “Non è un coming out ragazzi, per favore cancellate il post. Io ho semplicemente detto che mi trovo bene in compagnia di Giovanni come amici, non come probabili fidanzati… Per favore, non travisate le cose. Cancellate il post per favore”. Qual è la verità?