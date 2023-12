Uomini e Donne, Mario Cusitore non corteggia più Ida Platano? Le strane parole sui social

Sebbene Uomini e Donne sia in pausa per le festività natalizie, i protagonisti del programma continuano a far discutere. Nei giorni scorsi, infatti, è saltato all’occhio una strana IG Story condivisa da Mario Cusitore, uno dei corteggiatori di Ida Platano.

HA SMESSO DI CORTEGGIARE LA PLATANO? – Dopo la fine della sua storia d’amore con Alessandro Vicinanza, anche lui nuovamente nella trasmissione, Ida ha deciso di mettersi nuovamente in giorno. A spiazzare il pubblico del dating-show di Maria De Filippi è stato il ritorno della Platano, quest’anno nelle vesti di tronista.

A scendere a corteggiare la donna è stato anche Cusitore, speaker radiofonico, recentemente protagonista di alcune segnalazioni. Nonostante tutto, la tronista ha scelto di farlo rimanere, affascinata dal 44enne. Qualcosa, però, sembrerebbe che questa conoscenza sia giunta al capolinea.

A far pensare che Mario possa aver abbandonato il programma è stata una frase che ha voluto condividere nelle sue IG Stories. Nei giorni scorsi, lo speaker radiofonico ha pubblicato una storia di Instagram che non è passata inosservata: “Non mi deludono le persone. Mi deludo io, perché ci credo ancora. Si ritorna a essere di nuovo freddi, i sentimenti non fanno per me!”.

Sebbene il corteggiatore non abbia fatto alcun nome o aggiunto altro, molti utenti dei social hanno subito ipotizzato che la IG Story sia una frecciatina rivolta a Ida Platano. È davvero così? Non resta altro che attendere la ripresa delle registrazioni di UeD.