Uomini e Donne, Mario Cusitore rompe il silenzio: “Il mio percorso è finito nel peggiore dei modi”

Dopo quanto avvenuto nelle ultime registrazioni di Uomini e Donne, Mario Cusitore ha deciso di prendersi una breve pausa dai social. L’ex corteggiatore di Ida Platano, però, ha deciso di rompere il silenzio, mandando un chiaro messaggio ai suoi fan.

“Il mio percorso è finito nel peggiore dei modi” – Nel corso delle ultime registrazioni di UeD, si sono aggiunte nuove segnalazioni su Mario. Come ammesso dallo stesso ex Cavaliere, quest’ultimo avrebbe avuto un incontro in un B&B con un ex fiamma di Alessandro Vicinanza.

Sebbene l’uomo abbia più volte ribadito di non aver fatto nulla con Melissa, Ida ha deciso di cacciarlo. Davanti a quanto accaduto e alla grande delusione, la Platano ha deciso di abbandonare il Trono.

Mario, però, non si è arreso. L’uomo, infatti, non ha mai negato di provare ancora qualcosa per la donna. Infatti, Cusitore ha voluto pubblicare nelle sue IG Stories un messaggio in cui non solo ribadisce i suoi sentimenti per Ida, ma ha chiesto ai suoi fan di rispettare questo momento difficile:

“Ho deciso, anche se molto combattuto, a scrivere queste righe. In primis per ringraziare la redazione che è diventata la mia famiglia. Maria donna unica e speciale, e tutte quelle persone che mi hanno sopportato e supportato. E anche chi non l’ha fatto. Il percorso a UdD, mio malgrado è finirò nel peggiore dei modi, ed io non riesco oggi a ritrovare la mia serenità. Sono stato leggero e ingenuo, ma mai cattivo o opportunista. Questo assolutamente non mi appartiene. Una persona può piacere o no, ci sta, ma sparlare con commenti poco carini dei sentimenti che ho provato, e non nascondo provo tutt’ora, mi tocca profondamente. Vi chiedo di rispettare il mio momento. Grazie, vi abbraccio, Mario”.