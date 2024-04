Uomini e Donne, Mario lancia una frecciatina a Ida Platano? “Ti stanchi di esserci per chi non c’è”

Tornata a Uomini e Donne dopo la fine della sua storia d’amore con Alessandra Vicinanza, Ida Platano continua ad essere tra i protagonisti del programma. L’ex Dama, infatti, è spesso al centro dell’attenzione per via del suo turbolento percorso con Mario Cusitore e Pierpaolo Siano, i suoi corteggiatori.

Anche lontano dalle telecamere, la Platano e Mario continuano a far discutere. Nei giorni scorsi, infatti, l’uomo ha condiviso una storia di Instagram che sembra proprio essere una frecciatina rivolta a Ida.

“Ti stanchi di esserci per chi non c’è” – Tornata a UeD per dare un’altra opportunità all’amore, Ida ora si trova divisa tra Mario e Pierpaolo. Dopo le diverse discussioni avute con i due corteggiatori per mancanza di attenzioni, sembrava che le cose si fossero sistemate. Nelle ultime registrazioni, però, sono giunte alcune segnalazioni su Cusitore.

Nonostante tutto, però, la Platano continua a dar fiducia a Mario. L’uomo, però, negli ultimi giorni ha attirato l’attenzione dei fan per un gesto social. Il corteggiatore ha condiviso un video nelle sue IG Stories che sembra esser indirizzato proprio alla donna:

“E alla fine ti stanchi di esserci, ti stanchi di metterci il cuore quando di cuore in quei posti c’è solo il tuo. Ti stanchi di esserci per chi non c’è, di aspettare il nulla perché anche se nulla ti aspettavi, un abbraccio forse te lo saresti meritato. E alla fine va così, senza far rumore e in punta di piedi, te ne vai. Perché è matematico: quando l’orgoglio vince, il cuore perde. Tutto qui”.

Ovviamente in molti hanno subito ipotizzato che si sia trattata di una frecciatina rivolta proprio a Ida. Che Mario si sia stancato delle continue discussioni con la Platano? Non resta altro, quindi, che attendere gli aggiornamenti delle nuove registrazioni.