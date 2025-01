Uomini e Donne: Martina De Ioannon avvistata insieme a Ciro dopo la scelta

Il trono di Martina De Ioannon a Uomini e Donne sta per giungere al termine. Mancano infatti poche settimane prima che vada in onda la sua tanto attesa scelta, con la giovane ex protagonista di Temptation Island che si trova a dover decidere tra Ciro Solimeno e Gianmarco Steri. Stando a quanto emerso dalle anticipazioni, la scelta della tronista sarebbe ricaduta su Ciro.

AVVISTATI INSIEME – Il 13 gennaio 2025 è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne, e grazie alle anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, sappiamo che in quell’occasione Martina ha ufficializzato la sua decisione. L’ex volto di TI ha deciso di uscire dal programma insieme a Ciro, mentre a Gianmarco è stata offerta la possibilità di salire sul trono.

Nel frattempo, anche se la scelta di Martina non è ancora stata trasmessa, sono già emersi avvistamenti della coppia in giro per Roma. Tra le segnalazioni, quella di Deianira Marzano ha attirato molta attenzione, con testimoni che non hanno potuto fare a meno di notare l’intesa palpabile tra i due. Martina e Ciro, infatti, hanno confermato di essere molto felici insieme, e la tronista ha dichiarato di aver capito fin dall’inizio che sarebbe stata Ciro la sua scelta.

Nei giorni successivi, Deianira Marzano ha ricevuto una segnalazione da parte di una fan che ha visto Martina e Ciro insieme, confermando ancora una volta la felicità della coppia:

“Ciao Deia incontrati stasera al Talenti Village di Roma Ciro e Martina con un’amica di Martina. Davvero bellissimi, super felici. Ci siamo messi un po’ a parlare e lei ha detto che è stato lui da sempre, dal primo sguardo e lui che è fortunato a essersela presa. Davvero carinissimi e super alla mano, anche perché obiettivamente non c’è da tirarsela per nulla, sono ragazzi come tutti”.