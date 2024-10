Uomini e Donne, Martina De Ioannon ha già in mente la sua scelta? Gli indizi

Quest’anno a decidere di mettersi in gioco e di cercare l’amore a Uomini e Donne è Martina De Ioannon. Fin dal suo primo giorno nel Trono Classico, la tronista ha fatto parecchio discutere per via del suo caratterino e del suo essere senza peli sulla lingua.

Nonostante la tronista non si sia sbilanciata affatto con i suoi corteggiatori, al pubblico non sono sfuggiti alcuni dettagli. Secondo una parte dei fan del programma, infatti, la De Ioannon saprebbe già con chi uscire.

HA GIÀ SCELTO? – Martina si è fatta conoscere al pubblico di Mediaset a Temptation Island, dove ha preso parte insieme all’epoca suo fidanzato Raul Dumitras. Concluso il loro viaggio nei sentimenti, i due hanno messo un punto alla loro storia d’amore.

Se da una parte Raul sembra sia single, la De Ioannon ha deciso di dare un’altra occasione all’amore prendendo parte a UeD. Fin dal suo ingresso, la ragazza ha dimostrato, come accaduto a Temptation Island, di avere un carattere forte.

Sebbene la De Ioannon non sembra ancora attratta da qualcuno in particolare, ad alcuni fan non sarebbe sfuggita la chimica che si è venuta a creare tra lei e Ciro, uno dei suoi corteggiatori.

Ovviamente, però, è iniziato da poco il percorso di Martina e potrebbe scendere sempre un ragazzo che faccia finalmente breccia nel suo cuore. Non resta altro, quindi, di continuare a seguire il percorso della tronista per scoprire se riuscirà ad avere il suo lieto fine a UeD.