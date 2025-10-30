Uomini e Donne, il confronto tra Ciro, Gianmarco e Cristina: Martina non presente in studio

Tutto il pubblico di “Uomini e Donne” ieri alle 14.45 era sintonizzato su Canale 5. I fan del programma non vedevano l’ora che andasse in onda l’atteso confronto tra Gianmarco, Martina, Ciro e Cristina.

La puntata è iniziata con il botto. Maria De Filippi immediatamente ha comunicato la scelta della De Ioannon di non presentarsi in studio. Il motivo non è apparso ben chiaro. Alla redazione è stato detto che la nota famiglia romana della ventisettenne non avrebbe gradito la presenza della figlia lì. L’ex tronista, dunque, ha deciso di rispettare il volere dei genitori e dei fratelli.

Gianmarco ha difeso Martina nel corso di tutta la puntata. Sebbene lui stesso ritenga che abbiano sbagliato i tempi ed i modi dell’inizio della loro storia, ha ribadito più volte che lui e la giovane si stanno solo frequentando. Non sono, pertanto, fidanzati.

Gianni e Tina si sono schierati a favore di Ciro. I commentatori ritengono che la De Ioannon abbia voluto “spettacolarizzare” l’inizio della sua conoscenza con Gianmarco, tramite la serie di stories pubblicate su Instagram. Come anche la stessa Maria ha fatto notare non c’era bisogno di mostrare a milioni di persone la foto con la collana di Steri, dopo soli 10 giorni dalla fine della convivenza con il ventitreenne napoletano.

Cristina è stata zitta per i primi 40 minuti della puntata. Dopo, ha preso la parola e ha attaccato l’ex tronista, definendolo “immaturo”, “superficiale” e “ragazzino”. Secondo l’ex corteggiatrice, durante i 3 mesi del loro fidanzamento, Gianmarco aveva la testa altrove. Ed è per questo, che alla fine, ad Agosto si sono lasciati.