Uomini e Donne, Martina Luchena confessa: “Ecco come stanno le cose con la famiglia Rodriguez”

L'influencer ha spiegato una volta per tutte il rapporto con la famiglia Rodriguez, in particolare Jeremias e ha parlato di Maria De Filippi.

Martina Luchena, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha approfittato del programma per lanciare la sua carriera lavorativa nel mondo dei social e, in particolar modo, per diventare influencer. La ragazza si è confidata a “Chi Sta a Casa” svelando alcuni particolari della sua vita e smentendo dei gossip su lei e Jeremias Rodriguez.

Cosa sta facendo in questo momento la Luchena? “Sto passando il mio tempo con la famiglia. Non mi sono mai annoiata, cerco di allenarmi così come nella normalità. Ho diversi lavori da fare e sto studiando”.

MARTINA E IL RAPPORTO CON LA FAMIGLIA RODRIGUEZ – L’influencer ha risposto ad alcune domande e raccontato come sono oggi i rapporti con la famiglia Rodriguez. “Io ho conosciuto Cecilia Rodriguez ed è una delle persone più piacevoli che io abbia incontrato in questo percorso. Non ci vediamo sempre, ma quando ci vediamo è come se ci fossimo viste il giorno prima. Siamo caratterialmente simili, ci siamo trovate” ha dichiarato Martina sulla sorella minore di Belen.

“Con Jeremias ci sono stati un po’ di pettegolezzi, vedendoci uscire nella stessa compagnia, con Cecilia; è un bravissimo ragazzo, gli voglio bene, ma siamo amici. Single” ha ammesso la Luchena smentendo tutti i vari pettegolezzi su un flirt con Jeremias Rodriguez.

MARTINA LUCHENA E LE PAROLE SU UOMINI E DONNE E MARIA DE FILIPPI – L’influencer è tornata a parlare del programma che le ha permesso di realizzarsi a livello lavorativo e ha speso delle belle parole per Maria De Filippi. “Ero in crisi con il mio ex ragazzo e lei (la mamma), stufa di vedermi così, mi ha iscritta” ha spiegato la ragazza ricordando di aver partecipato al dating show quasi per caso. Spazio ai commenti sulla padrona di casa: “Maria nei suoi programmi da una grande possibilità a noi giovani. L’importante è poi riuscire a coglierla e a dare. Io ho trasformato la mia grande passione nel lavoro, nel mio stile di vita”.